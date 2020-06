Viera nie je magická, ale mágia sa skrýva v tolerancii

Slovenskou spoločnosťou prúdi diskusia o konzervatívnych kresťanoch vo vláde a v parlamente. Z čoho máme ale naozaj strach?

Som krstený a birmovaný kresťan katolík. V tejto fáze života nepraktizujúci. Nechodím do kostola, k rôznym vierovyznaniam sa staviam tolerantne a so záujmom. Na cestách ma ovplyvnilo množstvo názorov, filozofií a náboženských presvedčení. Po návšteve Izraela som bol nadšený z niektorých myšlienok judaizmu a pokorne som tam navštívil významné chrámy troch vyznaní. Na ceste po Ázii som zase vnútorne porovnával a zaujímal sa o hinduizmus alebo filozofiu budhizmu, ktorá ma významne zasiahla. Ani v jednom prípade som necítil strach alebo ohrozenie. Aj keď v niektorých krajinách táto téma visela na kohútiku nabitej zbrane. Tá zbraň našťastie nemierila na mňa.

Nemám však strach ani z importovaných náboženstiev do našej krajiny. A myslím si, že by sme nemali mať strach ani z kresťanstva. Ani v prípade, že sa pozeráme do očí konzervatívnemu kresťanovi. Máme absolútnu povinnosť tolerancie a rešpektovania kohokoľvek viery. Viera má byť však intímna, pokorná a nemá obsahovať prvky agresie a zasahovania do práv ostatných.

Aj napriek tomu, že sa považujem za umierneného liberála, necítim akútny strach ani z ohrozenia súčasného stavu ľudských práv na Slovensku. Stále akosi naivne verím v zrnká tolerancie a medziľudskej lásky, ktoré majú Slováci od detstva vštepované. Je však smutné, že najbližšie roky tieto práva asi neposilníme.

Strach mám z ohrozenia sekularizmu, ktorý máme ukotvený v ústave. Mám strach, že vďaka podpore jednej časti občanov a vďaka beznázorovosti druhej sa môžeme ocitnúť v príkrom rozpore medzi napísaným a vykonaným. Bojím sa aj toho, keď má niekto kvôli viere radikálne zakrivený pohľad na realitu a nebojí sa to sebavedomo prezentovať.

Ktorékoľvek vyznanie totiž môže v dobrom zmysle priniesť do nášho života množstvo pozitívnych zmien a motiváciu k výkonu, láske, spravodlivosti a tolerancii. Ak v ňom však nenájdeme intimitu a pokoru, v najlepšom prípade prídeme len o priazeň pragmaticky zmýšľajúcich priateľov. V tom horšom prípade môžeme získať pečiatku fanatika a iracionálneho jedinca s pochybne zakriveným vnímaním pozemského sveta.

Bohužiaľ, mňa od praktizovania mojej darovanej viery odradili priamo niektorí jej predstavitelia. Tí, ktorí nesledujú, kam tento svet smeruje. V istom momente sa totiž môže stať, že vďaka pragmatickej tolerancii inej sexuálnej orientácie, iného vierovyznania alebo inej farby pleti sa môže veľká časť ľudí stať božskejšími, ako zástupcovia Boha na zemi.

Viera nemá magické schopnosti. Je v mnohých ohľadoch iracionálna. Mágia na Zemi však môže byť prítomná, ak si z akéhokoľvek prijatého náboženstva zoberieme len a len to najlepšie.