Odkaz zlému, hlúpemu alebo slabému Milanovi

Ahoj Milan! Dlho sme sa nevideli, ale musím ti niečo povedať. Desia ma veci, ktoré píšeš a zdieľaš na internete. Tvoje názory jednoducho nie sú v poriadku.

Ani ja nie som spokojný so sociálnou situáciou alebo správaním niektorých ľudí. Ale práve na nich by sa mal systém sústrediť tak, aby im pomohol sa viac zapojiť do práce a do iných činností, ktoré sú nám prirodzené. Aby mali viac možností vystúpiť zo zabehnutých koľají a meniť svoje životy.

Vieš, nikdy nemôžem súhlasiť so zdieľaním a obhajovaním názorov človeka, ktorý nemá problém s holokaustom alebo ho dokonca popiera. Ktorý akýmkoľvek spôsobom čo i len naznačuje sympatie s niektorým z režimov, ktoré obmedzovali ľudské práva. Nie je to nič zložité. Nemusíme o tom polemizovať alebo ísť do filozofických debát. Nacisti aj komunisti zatvárali, mučili a zabíjali ľudí. Hlavne nevinných. Tých, ktorí sa previnili len názorom alebo prirodzenou a krásnou túžbou po slobode. Alebo tých, ktorí chceli len milovať a nemilovali pohlavie, ktoré bolo autoritou určené. Alebo sa zle narodili.

Názory a tvrdenia, za ktoré si sa postavil verejnou podporou, sú smiešne a hrôzostrašné zároveň. Ty to ale nevidíš, lebo to tebe podobní kamaráti lajkujú a možno ťa občas pochvália pri pive. Spätne musím priznať, že na škole sme ťa medzi seba veľmi neprijali. Nemohol si za to v plnej miere. Bol si proste tichý a nevýrazný. Myslím si, že tvojou súčasnou aktivitou sa snažíš len zapadnúť medzi nových kamarátov. Tých, ktorí vyznávajú podobne zvrhlé (ne)hodnoty.

Bavili sme sa o tebe aj s ostatnými ľuďmi z partie. Ak si myslíš, že vďaka svojim názorom a agresívnym prejavom si vnímaný ako zaujímavá, dominantná alebo múdra bytosť, tak ťa musím sklamať. My ostatní sa na teba pozeráme ako na hlúpeho človeka, ktorý nepozná históriu a nevie si osvojiť myšlienky základnej ľudskosti. Aby sme sa chápali - si asi zlý, hlúpy alebo slabý. Máš ale ešte šancu to zmeniť a stať sa lepším človekom, ktorého si budú ostatní vážiť.

Začni sa správať slušne k ľuďom. Všetkým ľuďom. Pozri si nejaké dokumenty o histórii, ktoré natočili renomované televízne spoločnosti. Veď nemusíš ani čítať. Začni sa stretávať s múdrejšími ľuďmi, ktorých by si mal počúvať. Dajú ti toho do života veľa. Aj za krátky čas. Týmito krokmi neprejavíš svoju slabosť. Naopak, budeš silný človek so záujmom, ktorého si ostatní budú vážiť. Prirodzene ťa prijmú medzi seba a ty už nebudeš musieť hulákať sprostosti na ulici, aby si zapadol.

Tento odkaz je fiktívny a nevzťahuje sa na žiadneho Milana z môjho okolia.